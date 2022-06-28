Страны, в которые легче всего уехать в отпуск по паспорту гражданина РФ

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Перечислены страны, в которые граждане с российским паспортом могут поехать в отпуск. Об этом рассказывает solenka.info. В список стран, для путешествия в которые потребуется минимум документов, вошли: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Египет, Казахстан, Киргизия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Узбекистан, Южная Осетия.

В некоторые из этих стран не нужен загранпаспорт и виза, в них летают прямые авиарейсы или имеются доступные автомобильные маршруты.

«Круг стран, куда россияне могут относительно легко попасть на отдых, всё время сужается», — отмечают обозреватели.