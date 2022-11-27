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Стоимость авиабилетов в Египет и Турцию снизилась на 67 и 47%

27 ноября 2022 17:27
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Улететь в Стамбул зимой из России можно будет за 18,1 тыс. рублей.

Средняя цена авиабилетов в Египет из России предстоящей зимой снизилась более чем в два раза — на 66,5%. Такие же расценки по сравнению со стоимостью осенью текущего года в зимнем сезоне и на перелеты в Турцию: туда билеты подешевели на 46,7%. Об этом 27 ноября свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишут "Известия".

«Наибольшее изменение цен произошло на путешествия в Хургаду: авиабилеты на один из самых популярных египетских курортов можно купить на 66,5% выгоднее, чем осенью (средняя стоимость перелета в одну сторону на человека составляет 32 тыс. рублей)», — цитирует сообщение аналитиков «Газета.Ru».

Улететь в Стамбул зимой из России можно будет за 18,1 тыс. рублей. Также снизилась цена на билеты в Тель-Авив, (на 45,5%, до 30,2 тыс. рублей), Тбилиси (на 32,9%, до 29,5 тыс. рублей) и также столицу Киргизии Бишкек (на 23%, до 15,3 тыс. рублей). В свою очередь до популярной у многих россиян столицы Мальдив Мале можно будет долететь за 57,5 тыс. рублей (здесь билеты подешевели на 21,8%).

 

Фото:   ru.freepik.com

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