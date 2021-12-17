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Стало известно, куда поедут на Новый год жители Самары

17 декабря 2021 12:02
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Стало известно, куда поедут на Новый год жители Самары

Приближаются длинные новогодние каникулы, которые россияне традиционно используют, как долгожданный отпуск. Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда же отправятся на новогодние праздники самарцы.

Оказалось, что самые популярные страны для новогодних путешествий — это Турция, Беларусь, ОАЭ, Узбекистан и Венгрия, а наиболее популярные города — Минск, Дубай, Стамбул, Будапешт и Анталья. Среди российских городов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

По сравнению с прошлым годом количество самарцев, собирающихся улететь на новогодние праздники, увеличилось в 1,5 раза. При этом число поездок по России выросло на 30%, а вот желающих выехать за границу стало почти в 4,5 раза больше и составило 18% от всех «новогодних» путешественников. В прошлом году количество поездок было ниже из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией.

Поездка по России у жителей Самары в среднем продлится 7 дней, путешествие за границу — 8 дней. Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 12%, составив 16 600 ₽. Цена аналогичного перелёта за границу осталась на прежнем уровне — 40 000 ₽.

В целом по России самые популярные страны для новогодних путешествий — это Турция, Армения и Молдова, а наиболее популярные города — Стамбул, Ереван и Кишинёв. Без учёта стран ближнего зарубежья в топе направлений — Турция, ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария, а из городов — Стамбул, Анталья, Дубай, Будапешт и Шарм-эль-Шейх. Среди российских городов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Яндекс.Путешествия помогают планировать поездки по всему миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц Яндекс.Путешествиями пользуются более 15 млн человек.

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