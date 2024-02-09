спрос на кадры в сфере туризма вырос в полтора раза

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Аналитики Авито Работы провели исследование локального рынка труда и выяснили, что в 2023 году спрос работодателей на кадры в сфере туризма и ресторанов вырос на 45% в сравнении с 2022 годом. Среди всех профессиональных сфер деятельности сегмент занимает 7 место по общему числу вакансий (4,8%).

В сфере туризма и HoReCa сильнее всего спрос на кадры в 2023 году испытывали работодатели из Екатеринбурга (+67%), Нижнего Новгорода (+52%), Самары (+52%), Тюмени (+52%), Москвы (+51%) и Тулы (+50%).

«Средние предлагаемые зарплаты в индустрии гостеприимства выросли на 14% в сравнении с 2022 годом и достигли отметки в 40 000 рублей. В сравнении с 2022 годом, в 2023 году работодатели сегмента чаще всего искали сотрудников на позиции хостес (+88%) и администратора ресторана (+68%), что делает их самыми востребованными специалистами сферы туризма и HoReCa», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Самые востребованные сотрудники сферы туризма и HoReCa