Специалисты посчитали, на что российские туристы жаловались реже всего в путешествиях

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«Согласие» проанализировало обращения туристов за 10 месяцев 2024 года.

Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали все поступившие от туристов обращения за прошедшие 10 месяцев 2024 года и узнали – с какими заболеваниями отдыхающие сталкивались реже всего.

Меньше всего обращений от застрахованных поступало в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сахарным диабетом и сопутствующими патологическими состояниями, новообразованиями, а также травмами, полученными при контакте с ядовитыми животными и растениями, – на каждое из обращений с подобными заболеваниями пришлось менее 1 % от всех обращений.

Специалисты отметили тенденцию по снижению количества обращений по вышеперечисленным заболеваниям. Так, количество обращений в страховую в связи с новой коронавирусной инфекцией снизилось на 77% по сравнению с прошлыми двумя годами, а количество обращений, связанных с контактами с животными и ядовитыми растениями снизилось на 34%. При этом эксперты «Согласия» отметили возрастание количества обращений в связи с онкологическими заболеваниями – за 2024 год количество обращений существенно выросло.

«Снижение количества контактов с животными и ядовитыми растениями, вероятно, связано с настороженностью и большей сознательностью, которую стали проявлять туристы, находясь на отдыхе в незнакомом месте.

Также напоминаем о важности прохождения диспансеризации перед осуществлением длительного авиаперелета и резкой сменой климата; данные факторы, к сожалению, могут негативно сказаться на состоянии здоровья пациентов, имеющих хронические заболевания, в т.ч. в скрытой форме, никак не проявляющих себя на Родине в домашней обстановке. Не стоит забывать и о необходимости взять с собой в дорогу аптечку с привычными средствами и лекарствами, которые постоянно принимает пациент по назначению врача», - отметила Елена Носова, Директор департамента урегулирования убытков по личным видам страхования страховой компании «Согласие».

Среди самых распространенных заболеваний среди туристов традиционно оказались воспалительные заболевания органов дыхания (24% от всех заболеваний) и желудочно-кишечного тракта, чья доля составила 17%.

Странами, в которых отдыхающие больше всего обращались за помощью стали Турция (60 %), Египет (15 %), Таиланд (9 %), ОАЭ (8 %), Индия (2 %) и Россия (1 %).