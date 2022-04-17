Созданная для туристов из России турецкая авиакомпания заработает в мае

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В мае начнет работу авиакомпания Турции Southwind, которую власти создали для перевозки туристов из России. Об этом сообщил 17 апреля инфопортал AirportHaber.

«Ходатайство о создании компании было принято Генеральным управлением гражданской авиации (ГГА), и процесс ускорился», — говорится в публикации.

В парке авиакомпании Southwind, которая будет базироваться в курортной Анталье, планируется эксплуатация пяти самолетов Airbus: трех широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных. Официально компания начнет свою деятельность в конце мая.

О том, что турецкие власти рассматривают возможность создания новой авиакомпании, которая занималась бы исключительно перевозкой туристов из России на отдых в Турцию, сообщала ранее, 9 апреля, газета Sabah со ссылкой на источники.

Как писала Sabah, создание компании — часть плана по привлечению россиян в Турцию.

Кроме этого, власти страны планируют выдать кредиты туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel на общую сумму $300 млн, пишут "Известия".

Фото: Дильдина Светлана