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Состоится пятый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»

29 июня 2021 11:18
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состоится пятый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области»

30 июня 2021 состоится пятый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Летний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области. Пресс-туры будут проходить каждую неделю на протяжении всего лета. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

На протяжении всего третьего этапа участники пресс-туров покорят горы Самарской Луки, изучат флору и фауну Жигулевского заповедника, познакомятся с историей муниципальных районов и расскажут о туристических точках притяжения нашей области.

В этот раз журналисты и блогеры в конном клубе «Гелио Парк» (п. Курумоч) покатаются на лошадях (вне зависимости от уровня подготовки), насладятся живописными видами и узнают все о спортивной верховой езде.

Второй и конечной точкой маршрута пятого пресс-тура станет эко-парк развлечений «Маламут клуб» (с. Задельное), в котором 26 июня 2021 года состоялось открытие аквапарка «Северный полюс». Владельцы парка развлечений постарались сделать не просто точку с бассейном, а полноценное и красивое место отдыха для всей семьи. Также в эко-парке начало работу новое летнее кафе «Палуба», над дизайном и декором которого работали профессиональные дизайнеры.

 

Теги: летний отдых пресс-тур

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