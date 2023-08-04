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Штраф за хождение в купальниках в Абхазии вырос в двадцать раз

4 августа 2023 12:21
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Штраф за хождение в купальниках в Абхазии вырос в двадцать раз

Курортникам, прогуливающимся в "непотребном виде", придется платить шесть тысяч рублей.

В разгар туристического сезона Абхазия в 20 раз повысила штраф за "обнаженку" в общественных местах со стороны гостей. Причем к "ню" по-абхазски относятся не только тело оголенное или в купальных принадлежностях, но и прозрачные туники и плавки-шорты.

До 1 августа штраф за "непотребный вид" на абхазских курортах тоже был, но всего 300 рублей (официальная валюта Абхазии – российский рубль). По мнению абхазского МВД, эта сумма не пугала туристов, желающих смутить местное население разгуливанием в плавках и купальниках. Поэтому с первых чисел августа по всей Абхазии, по решению парламента страны, штраф за появление в купальном облачении  где-либо кроме пляжа возрос аж в 20 раз: теперь бесстыдникам придется выложить 6 тысяч рублей. По словам замглавы абхазского МВД Беслана Чкадуа, отныне любой гражданин, заметивший такое правонарушение,  может набрать  "02" и назвать место, где видит человека в плавках. Наряд милиции приедет и отреагирует в соответствии с законом.

Для непонятливых разъясняется, что общественными местами считаются улицы, стадионы, скверы, парки, все виды общественного транспорта и общепита и вообще все места, кроме тех, что отведены специально для купания. А под "непотребным видом" понимается отсутствие на торсе полноценной одежды». Нарушение этого норматива карается, согласно Кодексу об административных правонарушениях, денежным штрафом. А рецидив - множественные "злостные" нарушения - может привести и за решетку местного отделения милиции.

В рунете абхазскую инициативу активно поддерживают жители Дагестана: у них тоже разгар сезона - и туристы в одних трусах появляются в самых неожиданных местах, пишет МК.

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