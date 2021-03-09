Село Переволоки планируют сделать туристическим центром не только регионального, но и межрегионального значения

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Об этом стало известно на встрече Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и главы Сызранского района Виктории Кузнецовой.

Село Переволоки входит в состав городского поселения Междуреченск Сызранского района. Название села произошло от того, что в старину в этом месте лодки перетаскивали «волоком», сокращая, таким образом, путь по Волге. Сегодня эта традиция продолжается в рамках «Жигулевской кругосветки», когда любители путешествовать на ялах и байдарках делают круг вокруг Самарской Луки. Кроме того, село знаменито тем, что местные жители активно занимались рыбным промыслом.

По поручению Главы региона в 2020 году началась разработка концепции благоустройства села, в соответствии с которой территорию Переволок приведут в порядок. В концепции благоустройства найдет отражение история местности, уникальное значение Переволок. Задача проекта – сделать село туристическим центром не только регионального, но и межрегионального значения.

Виктория Кузнецова рассказала, что дизайн-проект благоустройства села получил название «Переволокское городище». Планируется создать многофункциональное общественное пространство в стилистике рыбацкой деревни.

Проект будет реализоваться в несколько этапов. На первом этапе будет построена дорога по маршруту «Жигулевской кругосветки» Волга –Уса. Далее специалисты займутся благоустройством центральной улицы села Переволоки вдоль федеральной трассы М5. В соответствии с проектом, улица полностью преобразится: появятся пешеходные зоны, а центральное место займет стилизованный рыбацкий рынок. Далее будет проведена реконструкция храма Покрова Пресвятой Богородицы, оборудована смотровая площадка, зона отдыха с детской площадкой. Проект концепции разработан с учетом мнения жителей.

«В настоящий момент концепция дорабатывается, согласовывается с министерством транспорта и автомобильных дорог, министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и департаментом туризма, – доложила Виктория Кузнецова. – Ее разработку завершим к 1 июня».

Глава региона отметил, что село Переволоки занимает важно место в истории самарского края и поручил ускорить разработку концепции, чтобы как можно скорее приступить к работам, привести в надлежащее состояние населенный пункт, известный не только в губернии, но и за ее пределами. При этом Дмитрий Азаров поставил задачу уделить особое внимание качеству проекта:

«Село, известное на всю Россию. Важно привести его в порядок, – подчеркнул Губернатор. – Если проект будет достойный, сможем привлечь инвесторов со стороны, не только из Сызранского района. Для этого надо качественно подготовить концепцию и ее презентовать, мы готовы вам предоставить возможность сделать это на различных площадках, форумах. Готов помогать вернуть селу былую славу, сделать его в полной мере привлекательным».

Также Глава региона поручил Виктории Кузнецовой переговорить с местным бизнес-сообществом, обсудить готовность принимать участие в реализации проекта как минимум по приведению собственных торговых точек, расположенных на центральной улице, в соответствие с выбранной концепцией, передает пресс-служба облправительства.

Фото: pexels