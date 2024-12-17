Самарцы заинтересовались малыми городами на Новый год и Рождество

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Для многих россиян длительные новогодние праздники — возможность отдыха и путешествий. Центр исследований малых городов и Яндекс Путешествия изучили особенности поездок самарцев и жителей области в малые города на новогодних каникулах и в Рождество. Выяснилось, что в 2024 году у них спрос на такие поездки вырос в 1,5 раза, по сравнению с 2023 годом.

Популярные у жителей Самары и Самарской области малые города России для новогодних поездок в 2024-2025 гг.:

Зеленоградск (Калининградская область) Теберда (Карачаево-Черчесская Республика) Анапа (Краснодарский край) Светлогорск (Калининградская область) Кирово-Чепецк (Кировская область) Шуя (Ивановская область) Великий Устюг (Вологодская область) Суздаль (Владимирская область) Богучар (Воронежская область) Грязи (Липецкая область)

Самарцы и жители области планируют новогодние поездки в малые города в среднем за 73 дня и проведут в путешествии 2-3 дня. В основном в такие путешествия отправятся пары и семьи с детьми. Большинство из них остановятся в отелях, загородных домах или жилье посуточно, а стоимость одной ночи в среднем составит около 8 900 рублей.

Большинство гостей малых городов Самарской области в Новый год и Рождество будут из Москвы и других городов центральной России, Санкт-Петербурга, самой Самары и других городов Поволжья. В среднем они проведут в каждом из городов 2 дня, а стоимость проживания для них составит примерно 4 000 рублей за ночь.

В среднем по России спрос на праздничные путешествия в малые города по сравнению с прошлым новогодним сезоном вырос на 70%. А доля таких поездок среди всех направлений выросла с 7,6% до 9,5%. Сильнее всего вырос спрос на поездки в Шую из Ивановской области (+66 позиций в списке популярных малых городов), Лодейное Поле из Ленинградской области (+35 позиций) и Алупку из Республики Крым (+29 позиций).