Самарцы считают главной достопримечательностью своего города набережную Волги

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Из-за мировых коронавирусных ограничений второй год подряд наиболее доступным и открытым для россиян является только внутренний туризм. Что смотреть в путешествиях по городам страны? Жители мегаполисов — о главных достопримечательностях своих городов. В открытых опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители экономически активного населения страны.

Главной достопримечательностью страны россияне назвали Красную площадь (19%). 15% уверены, что самое замечательное в России — ее жители. Каждый десятый считает, что нам следует гордиться природой страны. Самое глубоководное озеро мира — Байкал — назвали главной достопримечательностью 8% россиян. 6% голосов — у Санкт-Петербурга. Москву назвали главной достопримечательностью 4%. Монумент «Родина-мать зовет!» — 2%.



По мнению 37% жителей Самары, их город знаменит в первую очередь набережной, еще 11% считают главной достопримечательностью мегаполиса саму Волгу. По 6% респондентов убеждены, что самое интересное — это сам город и монумент Славы (так называемый «Человек с крыльями», возведенный в честь заслуг рабочих авиапромышленных предприятий). Национальный парк «Самарская Лука» считают знаковым местом 5% опрошенных, железнодорожный вокзал, площади Куйбышева и Славы — по 4%. Столько же (4%) убеждены, что для каждого гостя города важно познакомиться с самими самарцами. По 2% назвали главными достопримечательностями Самары стелу «Ладья» и известные промышленные предприятия. Упоминались также исторический центр города, памятник «Ракета», Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, Самарский академический театр оперы и балета, Самарский академический театр драмы им. Горького и т.п.