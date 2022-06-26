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Самарцы считают, что идеальный отпуск в этом году — в России

26 июня 2022 12:00
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Самарцы считают, что идеальный отпуск в этом году — в России

Сегодня самарцы чаще считают идеальным отпуском отдых в России, тогда как еще год назад большинство предпочло бы заграницу. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Для 41% самарцев идеальный отпуск сегодня — это отпуск, проведенный в России: «Нечего кормить иностранцев и везти им свои деньги!» Напротив, 34% предпочли бы провести отпуск за рубежом: «Соотношение цена-качество несравнимы с отдыхом в РФ».

В том, что идеальный отпуск — это отпуск в России, мужчины убеждены чаще женщин (47% против 36% соответственно). Тех, кто в идеале хотел бы отдохнуть за рубежом, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди респондентов старше 45-ти (35% против 26%).

Те, кто считает идеальным отпуском отпуск за границей, чаще мечтают о Турции (16%), Италии (9%), Испании (7%), Таиланде (6%) и ОАЭ (4%). Для 3% идеальный отдых — это отдых в США. При этом Турцию, Италию и Таиланд идеальным местом для отпуска чаще считают женщины, а США — мужчины. По сравнению с прошлым годом число поклонников турецких курортов выросло.

Среди самарцев, сторонники отдыха в России чаще всего считают лучшими такие места, как Сочи и Адлер (12%), Крым (11%) и Санкт-Петербург (9%). По 8% предпочли бы провести отпуск на курортах Краснодарского края и дома, в родном городе. Москву считают идеальным местом для отпуска 5% опрошенных. Санкт-Петербург отличным местом для проведения отпуска чаще называют женщины, а Дальний Восток и Байкал — мужчины. По сравнению с прошлым годом сократилось число россиян, выбравших бы для отпуска Сочи и Крым.

Время проведения: 7—22 июня 2022 года

Теги: Опрос

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