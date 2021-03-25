Самарскую область выбирают для санаторного отдыха с кешбэком

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Портал бронирования Санатории-России. рф представил рейтинг самых популярных регионов России для отдыха и лечения в санаториях по программе туристического кешбэка, не включая южные курорты страны: "Лучшие альтернативы южным курортам для санаторного отдыха с кешбэком".

Московская область, Алтайский край (Белокуриха), Республика Татарстан, Тюменская область и Республика Карелия составляют топ-5 регионов, популярных для санаторного отдыха по программе туристического кэшбека не на юге России.

В первую десятку регионов для отдыха в санаториях по кешбэку также вошли Калининградская область, Ленинградская область, Республика Башкортостан, Свердловская область и Самарская область.

В санаториях Самарской области на отдых и лечение в санаториях по программе кешбэка потратят, в среднем, 3300 рублей в сутки.

Дешевле всего в первой десятке санаторных отдых обойдется в санаториях Татарстана, в среднем, 2750 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение. Дороже всего - в Ленинградской области (в среднем, 4300 рублей) и Алтайском крае (4150 рублей).

Рейтинг составлен по данным исследования популярности отдыха с кешбэком в санаториях России.