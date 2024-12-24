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«Самарское гостеприимство – 2024»: в Самаре отметили лучших

24 декабря 2024 14:45
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Министр туризма Самарской области Артур Абрашитов отметил, что Самара - это ключевая точка для туристов, приезжающих в Самарскую область.

23 декабря в Отеле «7 Авеню» прошло итоговое мероприятие «Самарское гостеприимство-2024». Ежегодная Премия в сфере туризма и гостеприимства, организованная по соревновательному принципу, среди категорированных средств размещения, предприятий питания, туроператоров, турагентов проходит в Самаре уже 10 раз.

Министр туризма Самарской области Артур Абрашитов отметил, что Самара - это ключевая точка для туристов, приезжающих в Самарскую область. Первое впечатление о регионе складывается именно по областной столице - по качеству сервиса, ресторанов, транспорта и туристических объектов. Поэтому развитие гостеприимства в Самаре критически важно для всего региона.

«В этом году наблюдается новая тенденция: туристы предпочитают короткие поездки, охватывающие несколько регионов за один отпуск. Люди планируют путешествия на 7-14 дней и стараются посетить сразу несколько мест. Это требует создания конкурентоспособных межрегиональных туристических маршрутов. В ближайшее время мы, совместно с другими регионами, будем активно развивать такие маршруты, чтобы привлечь больше туристов и предложить им интересные варианты отдыха», - подчеркнул Артур Абдрашитов.

Цель Премии – развитие внутреннего и въездного туризма, повышение качества работы предприятий индустрии гостеприимства, популяризация работы в индустрии гостеприимства городского округа Самара. 

«Ежегодное мероприятие «Самарское гостеприимство» подводит итоги развития туристической отрасли города. В этом году мы превысили планку - прирост составляет более 30% туристов. Самару посетило около 2 миллионов человек. Конечно, мы стремимся, чтобы к 2030 году Самару посетило в районе 4 миллионов человек. Это возможно только совместными усилиями органов власти и тех, кто работает в области туризма и гостеприимства», - сказал заместитель руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

В рамках мероприятия были отмечены лучшие отели, санатории, предприятия питания и туроператоры Самары. Так, основная Премия «Самарское гостеприимство - 2024», вручается лучшей организации городского округа Самара в сфере туризма и гостеприимства. Ей стал Туроператор АНО ЦДТ «Лаванда».


 В дополнительных номинациях были отмечены:
«Лучший Отель 4*» - Отель «Граф Орлов»
«Лучший Отель 3*» - Гостиница «Бристоль - Жигули».
«Лучший мини-отель» - «Hotel Trend Samara»
«Лучший Отель 5*» - Гостиница «7 Avenue Hotel and SPA».
«Лучший MICE-Отель» - Отель «Holiday Inn Samara».
«Лучший Санаторий» - Санаторий «Самарский» .
«Лучший Ресторан при отеле» - «Таверна дома Сивре»
«Лучший ресторан» – ООО «Ресторанная компания поляна»
«Лучшее Экскурсионное бюро» - «ART-экскурсии»
«Лучшее турагентство» - Центр туризма и отдыха «У-РА»
«Лучший Туроператор» - «ВТК-ТУР»

 «Это очень интересное мероприятие, где не только подводятся итоги работы, здесь мы можем друг друга увидеть, обменяться опытом, наметить планы. Год был насыщенным, мы гордимся тем, что мы как Центр детского туризма, проводим не только туры для детей, но и обучаем их - у нас есть юные экскурсоводы, которые входят в состав детского туризма по Самарской области. В этом году у нас состоялось знаменательное событие - Всероссийская встреча детских советов по туризму. Мы видим и очень рады тому, что дети заряжены на развитие потенциала развития туризма в области», - рассказала директор АНО Центр детского туризма «Лаванда» Юлия Луговая.

Самара – город-миллионник, город значимых достопримечательностей с долгой и богатой событиями историей, который имеет множество памятных и просто интересных мест. Ежегодно Самара встречает сотни тысяч гостей, прибывающих различными способами – воздушным, железнодорожным, автобусным и водным транспортом. Росту туристического потока способствует слаженная работа индустрии гостеприимства и туризма, а именно туристических и экскурсионных компаний, рестораторов, гостиниц и отелей, а также представителей органов исполнительной власти.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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