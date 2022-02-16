Самарский "Исторический тетрис" вошел в онлайн-эциклопедию самых необычных народных арт-объектов страны

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Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил энциклопедию (https://art.tutu.ru/) самых необычных народных арт-объектов России. В неё вошли авторские достопримечательности изо всех 85 регионов страны, принявшие участие во всероссийском конкурсе Туту Арт, который прошел с октября 2021 по январь 2022 года. Победителем конкурса стал мамонт из железа (https://art.tutu.ru/2021/ winner1611) в Магадане, официальное название объекта — скульптура «Время». Но все 85 участников всероссийского конкурса получили своё место в онлайн-энциклопедии самых необычных народных арт-объектов страны.

Каждый желающий может посмотреть фотогалерею 85 уникальных объектов, прочитать историю их создания и необычные факты о них, а также узнать, где эти объекты расположены и как авторам пришла идея их создания. Арт-объекты можно отсортировать по названию региона или рейтингу, а также найти их координаты и спланировать путешествие.

Также команда Туту.ру разбила арт-объекты по трем категориям (https://art.tutu.ru/2021/ objects). Были созданы отдельные подборки необычных зданий, скульптур и креативного транспорта. Например, в список необычных зданий России вошли дачная обсерватория в Алтайском крае, дом из бутылок в Курской области, крутящийся дом в Карачаево-Черкесской Республике и еще 28 построек в разных регионах России. В подборку необычных скульптур попали, к примеру, «зоопарк» из цемента в Еврейской автономной области, крошки-хомлины в Калининграде, леотавр из шин в Краснодарском крае и другие интересные объекты. К необычному транспорту отнесли карету для императрицы в Ульяновской области, подлодку «Кит» в Санкт-Петербурге, копию истребителя X-Wing из «Звёздных войн» в Якутии.

«Эта энциклопедия уникальна в своем роде. Еще никто и никогда ранее не объединял необычные народные арт-объекты, созданные жителями России из всех 85 регионов страны. Впечатляет как собранная география, так и спектр самих объектов: тут и необычные дома, и уникальный транспорт, и запоминающиеся скульптуры, и копии мировых достопримечательностей, и косплей узнаваемых артефактов из фильмов, и даже дерево из денег», — комментирует Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.

Всероссийский конкурс самых необычных народных арт-объектов России, который провел сервис Туту.ру, завершился в январе 2022 года. За три месяца свои голоса за претендентов отдали более 70 тысяч человек. Помимо одержавшего победу магаданского мамонта из железа в тройку также вошли копии мировых башен (https://art.tutu.ru/2021/ winner1412) в Вологодской области и пластиковые шедевры (https://art.tutu.ru/2021/ winner2311) в Пензенской области. Конкурс проходил при информационной поддержке издания Lenta.ru.

В марте представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру, а также журналисты федеральных СМИ отправятся в Магадан, чтобы вручить награду победителю конкурса Туту Арт.

Команда Туту.ру совместно с участниками сообществ Туту.ру в соцсетях изучила сотни необычных сооружений, инсталляций, авторских достопримечательностей и отобрала 85 конкурсантов, по одному из каждого субъекта России.

85 народных арт-объектов были разбиты на 10 отборочных групп по 8 и 9 участников в каждой. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничили друг с другом). Из каждого отборочного раунда в финал выходил один объект, набравший больше всего голосов.

Голосование проходило на странице конкурса на сайте Туту (https://art.tutu.ru/). Отборочные раунды прошли с 12 октября по 21 декабря 2021 года, а финал состоялся с 11 по 24 января 2022 года. Проголосовать мог любой желающий.