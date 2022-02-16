Самарский "Исторический тетрис" вошел в онлайн-эциклопедию самых необычных народных арт-объектов страны

Сервис поездок и путешествий Туту.ру составил энциклопедию (https://art.tutu.ru/) самых необычных народных арт-объектов России. В неё вошли авторские достопримечательности изо всех 85 регионов страны, принявшие участие во всероссийском конкурсе Туту Арт, который прошел с октября 2021 по январь 2022 года. Победителем конкурса стал мамонт из железа (https://art.tutu.ru/2021/
Каждый желающий может посмотреть фотогалерею 85 уникальных объектов, прочитать историю их создания и необычные факты о них, а также узнать, где эти объекты расположены и как авторам пришла идея их создания. Арт-объекты можно отсортировать по названию региона или рейтингу, а также найти их координаты и спланировать путешествие.
Также команда Туту.ру разбила арт-объекты по трем категориям (https://art.tutu.ru/2021/
«Эта энциклопедия уникальна в своем роде. Еще никто и никогда ранее не объединял необычные народные арт-объекты, созданные жителями России из всех 85 регионов страны. Впечатляет как собранная география, так и спектр самих объектов: тут и необычные дома, и уникальный транспорт, и запоминающиеся скульптуры, и копии мировых достопримечательностей, и косплей узнаваемых артефактов из фильмов, и даже дерево из денег», — комментирует Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.
Всероссийский конкурс самых необычных народных арт-объектов России, который провел сервис Туту.ру, завершился в январе 2022 года. За три месяца свои голоса за претендентов отдали более 70 тысяч человек. Помимо одержавшего победу магаданского мамонта из железа в тройку также вошли копии мировых башен (https://art.tutu.ru/2021/
В марте представители сервиса поездок и путешествий Туту.ру, а также журналисты федеральных СМИ отправятся в Магадан, чтобы вручить награду победителю конкурса Туту Арт.
Команда Туту.ру совместно с участниками сообществ Туту.ру в соцсетях изучила сотни необычных сооружений, инсталляций, авторских достопримечательностей и отобрала 85 конкурсантов, по одному из каждого субъекта России.
85 народных арт-объектов были разбиты на 10 отборочных групп по 8 и 9 участников в каждой. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничили друг с другом). Из каждого отборочного раунда в финал выходил один объект, набравший больше всего голосов.
Голосование проходило на странице конкурса на сайте Туту (https://art.tutu.ru/). Отборочные раунды прошли с 12 октября по 21 декабря 2021 года, а финал состоялся с 11 по 24 января 2022 года. Проголосовать мог любой желающий.