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Самарская область закрепила свои позиции в ТОП-10 национального туристического рейтинга

28 января 2025 11:28
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Самарская область закрепила свои позиции в ТОП-10 национального туристического рейтинга

Журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» провели десятое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

В 2024 году Самарская область закрепила свои позиции в ТОП-10 национального туристического рейтинга и второй год подряд заняла 9 место среди регионов России. Напомним, 5 лет назад Самарская область занимала 14 место, а с 2021 года губерния сохраняла свои позиции на десятом месте национального рейтинга.

Составителями рейтинга были собраны, изучены и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и в российских регионах.

Оценивали регионы при составлении национального туристического рейтинга по уровню развития туристической отрасли, гостиничной и санаторно-курортной инфраструктуры, доходности сферы гостеприимства и ее вклада в экономику субъекта, популярности региона у туристов, приезжающих на несколько дней и иностранных туристов, а также уникальности и привлекательности региона по наличию уникальных объектов культуры. Кроме того, на рейтинг региона влияет непосредственный туристический поток и даже интерес потенциальных отдыхающих, который анализируется по количеству запросов в интернет-поисковиках.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет туристической отрасли пристальное внимание. В числе задач профильного ведомства конвертация выгодных природных, культурных, промышленных ресурсов региона в качественный туризм. 

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева, комментируя итоги национального туристического рейтинг, отметила: «Данная позиция свидетельствует о стабильном развитии Самарской области в туристической сфере, но нам есть над чем работать, чтобы из года в год улучшать наши позиции. Нам предстоит создавать новую инфраструктуру, в том числе и «на воде» – на берегах акватории Волги, увеличивать номерной фонд гостиниц, баз отдыха, глэмпингов и кемпингов, развивать и обеспечивать максимально комфортные условия для пребывания как жителей, так и гостей региона. Мы продолжим активное участие в мероприятиях национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемого по решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».

Теги: В центре внимания

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