Самарская область вошла в ТОП-5 направлений для путешествий по России в феврале

Я нашел ошибку
Главные новости:
Через некоторое время вблизи данного участка дороги произошло еще 3 столкновения по 2 автомобиля.
На автодороге «Тольятти-Хрящевка» столкнулись Opel и Ока 
Ориентировочное время окончания ограничения движения – до особого распоряжения.
Введено временное прекращение движения транспорта на участках дорог Р-228 и М-5
Объединенная двигателестроительная корпорация внедрила комплексную технологию аддитивного производства на предприятии ОДК-Кузнецов.
Ростех начал серийно «выращивать» детали экологичных камер сгорания для индустриальных двигателей
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
Центр поддержки экспорта Самарской области вошел в тройку лидеров страны по поддержке экспортеров из числа малого и среднего бизнеса.
Условия для экспортной деятельности в губернии признаны одними из лучших в стране
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -9, -11°С. На дорогах местами гололедица.
9 февраля в Самарской области небольшой снег, до -14°С
Создание лаборатории было профинансировано ПАО «КуйбышевАзот» - стратегическим партнером университета.
«КуйбышевАзот» и Тольяттинский госуниверситет открыли лабораторию
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.15
0.47
EUR 98.09
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
7 по 11 февраля в Тольятти состоится национальный фестиваль скорости на льду "Жигулевская миля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область вошла в ТОП-5 направлений для путешествий по России в феврале

8 февраля 2024 13:51
205
Самарская область вошла в ТОП-5 направлений для путешествий по России в феврале

Сервис бронирования отелей МТС Travel в преддверии 14 февраля выбрал пять регионов России для романтического путешествия. Здесь можно провести свидание, сделать предложение руки и сердца или организовать парную фотосессию. Направление для путешествий по Самарской области отмечено, как одно из самых насыщенных и интересных. Так в список рекомендуемых к посещению мест вошли: замок Гарибальди в селе Хрящевка, экоферма в селе Новый Буян Красноярского района, Самара и Тольятти.

Самарская область

Замок Гарибальди — развлекательный комплекс с обширной территорией для прогулок и одно из самых романтических мест Самарской области. Стрельчатые окна, увенчанные острыми шпилями башни, охраняющие вход грифоны — замок выглядит волшебно и давно превратился в популярную локацию для тематических фотосессий.

Чтобы свидание точно прошло как в сказке, можно арендовать достойную принца и принцессы карету, запряженную парой вороных фризских лошадей. Другой вариант — совместить осмотр замка с прогулкой верхом по берегу Волги.

Ближайший к замку крупный город — Тольятти. Оттуда можно доехать на машине или автобусе № 320. Из Самары на общественном транспорте добираться придётся с пересадками. Более удобный вариант — отправиться на автомобильную экскурсию в сопровождении местного гида.

Не меньше впечатлений подарит посещение экофермы в селе Новый Буян. Из Самары или Тольятти сюда можно добраться на авто примерно за полтора часа. Здесь гостям предлагают прокатиться на снегоходах или собачьей упряжке, познакомиться с обитателями фермы, а если станет холодно, расположиться в доме у камина с чашкой травяного чая. О визите нужно договариваться заранее.

По данным сервиса бронирования МТС Travel, проживание в отеле Самары в феврале 2024 года обойдется паре в среднем в 4 500 рублей за ночь, в Тольятти цена будет на 20% ниже — 3 700 рублей за ночь.
 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
122
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
8 февраля 2024  16:21
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
138
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
8 февраля 2024  13:11
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
374
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
8 февраля 2024  11:32
Социально значимые проекты самарских НКО могут получить президентские гранты
277
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
8 февраля 2024  09:35
Дмитрий Азаров поздравил самарских ученых и студентов с Днем российской науки
249
Весь список