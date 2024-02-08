Самарская область вошла в ТОП-5 направлений для путешествий по России в феврале

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Сервис бронирования отелей МТС Travel в преддверии 14 февраля выбрал пять регионов России для романтического путешествия. Здесь можно провести свидание, сделать предложение руки и сердца или организовать парную фотосессию. Направление для путешествий по Самарской области отмечено, как одно из самых насыщенных и интересных. Так в список рекомендуемых к посещению мест вошли: замок Гарибальди в селе Хрящевка, экоферма в селе Новый Буян Красноярского района, Самара и Тольятти.

Самарская область

Замок Гарибальди — развлекательный комплекс с обширной территорией для прогулок и одно из самых романтических мест Самарской области. Стрельчатые окна, увенчанные острыми шпилями башни, охраняющие вход грифоны — замок выглядит волшебно и давно превратился в популярную локацию для тематических фотосессий.

Чтобы свидание точно прошло как в сказке, можно арендовать достойную принца и принцессы карету, запряженную парой вороных фризских лошадей. Другой вариант — совместить осмотр замка с прогулкой верхом по берегу Волги.

Ближайший к замку крупный город — Тольятти. Оттуда можно доехать на машине или автобусе № 320. Из Самары на общественном транспорте добираться придётся с пересадками. Более удобный вариант — отправиться на автомобильную экскурсию в сопровождении местного гида.

Не меньше впечатлений подарит посещение экофермы в селе Новый Буян. Из Самары или Тольятти сюда можно добраться на авто примерно за полтора часа. Здесь гостям предлагают прокатиться на снегоходах или собачьей упряжке, познакомиться с обитателями фермы, а если станет холодно, расположиться в доме у камина с чашкой травяного чая. О визите нужно договариваться заранее.

По данным сервиса бронирования МТС Travel, проживание в отеле Самары в феврале 2024 года обойдется паре в среднем в 4 500 рублей за ночь, в Тольятти цена будет на 20% ниже — 3 700 рублей за ночь.

