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Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021

12 января 2022 10:03
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Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга-2021

Журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг» составили седьмой ежегодный национальный рейтинг, посвященный развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. Самарская область по результатам вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга и поднялась на несколько позиций выше. В 2019 году Самарская область занимала 20 место, в 2020 году – 14, а по итогам 2021 года губерния вошла уже в десятку национального рейтинга.

Составителями рейтинга были собраны, изучены и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах, в том числе в Самарской области. Среди критериев оценки – количество объектов размещения и число размещавшихся в них туристов, а также вклад туризма в экономику региона.

Рост и развитие туристического потенциала Самарской области – приоритетные задачи для Областного Правительства, находящиеся на личном контроле Губернатора Дмитрия Азарова. «Самарская область всегда считалась индустриальным, промышленным регионом. И развитию туризма, на мой взгляд, не уделялось должного внимания. Помимо того, что это преобразование родной земли, возможность подчеркнуть наши красоты, мы видим сегодня, что это и колоссальный сектор экономики региона, который будет увеличивать свой вклад в опережающее развитие региона», – отмечал Глава региона.  Системная работа Правительства и Губернатора по развитию туристического потенциала Самарской области уже демонстрирует заметные результаты.

«2021 год стал для туристической отрасли Самарской области весьма успешным. Туристский поток за период с января по октябрь 2021 года составил 1 млн 623 тысячи человек. Это уже на 23,6% выше показателя всего 2020 года (1 млн 313 тысяч человек) и на 30,6% (1 млн 243 тысячи человек) выше показателя всего допандемийного 2019 года», – рассказал заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Не менее важным показателем, по словам Артура Абдрашитова, является объем трат туристов, которые были совершены на территории Самарской области. Траты туристов за 10 месяцев 2021 года увеличились на 44,9% (7,6 млрд рублей) к аналогичному периоду 2020 года (5,3 млрд рублей) и на 56,8% (4,9 млрд рублей) выше аналогичного периода допандемийного 2019 года.

В 2021 году на территории Самарской области реализовано 14 проектов, которые стали победителями конкурса на грантовую поддержку из федерального бюджета общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Они включают в себя строительство новых и оснащение существующих кемпингов и глэмпингов, развитие веломаршрутов и маршрутов катания на собачьих упряжках в экопарках, а также создание новых сервисов для туристов.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с распространением коронавирусной инфекции, были реализованы такие меры поддержки, как снижение за 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для СМСП сферы гостиничного бизнеса, туроператорских компаний и туристических агентств с объектом «доходы» до 1% и с объектом «доходы-расходы» до 5%. Также была предусмотрена компенсация расходов по уплате налога на имущество организаций сферы гостиничного бизнеса за 2020 год при условии неснижения среднесписочной численности работников организации.

Кроме того, туристический кешбэк оказал существенный позитивный эффект на региональную экономику. В Самарской области в программе принимало участие 69 компаний (туроператоров, гостиниц, баз отдыха) в 2021 году, и это позволило предложить потребителю весьма хорошую цену с учетом возврата 20% денежных средств, потраченных на ту или иную туристическую услугу.

В последней «волне» кешбэка Самарская область имела высокие показатели. Так, туристами было сделано 1168 броней на предложения гостиниц Самарской области, туроператоров на общую сумму более 45 млн рублей. Средняя продолжительность пребывания составила 8 дней, что говорит о большом интересе к региону.

«Хочется отметить, что, несмотря на существовавшие ограничения, в 2021 году мы организовали много событий в привычном офлайн-формате, которые стали особенно популярными для туристов. Благоприятный эффект мы получили за счет изменения формата некоторых мероприятий. Например, фестиваль «Волгафест» из трехдневного превратился в двухнедельный. Согласно данным, полученным с помощью технологии Big data, в период с 7 по 20 июня фестиваль набережных посетило более 515 тысяч человек, это однозначный успех с точки зрения привлечения туристов. Столько же длился международный фестиваль искусств «Шостакович XX век». Это позволило гостям спланировать наиболее удобный график посещения мероприятий и ознакомиться с Самарской областью, не привязываясь к одному лишь уикенду. Такой эффект простимулировал дополнительный турпоток, поддержал предприятия отрасли. Некоторые гости приезжали в Самару на два уикенда, чтобы поучаствовать в мероприятиях фестивалей. Поэтому такую тенденцию мы продолжим и в следующем году», – прокомментировал Артур Абдрашитов.

В 2021 году департаментом туризма министерства культуры Самарской области реализован целый ряд рекламных кампаний в средствах массовой информации, изданиях авиакомпаний, с помощью наружной рекламы в регионах России. На регулярной основе осуществлялась запись тревел-передач, транслируемых на телевидении и в сети Интернет.

Руководитель регионального департамента туризма также отметил активную работу по наполнению и продвижению сервиса samara.travel. Кроме того, туристические возможности Самарской области презентовались на шести международных выставках. Успешно реализуется проект «Поехали!» с участием представителей средств массовой информации и блогеров, направленный на продвижение внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов.

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