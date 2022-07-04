Самарская область входит в топ-10 в России для отдыха в высокий сезон лета

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Портал бронирования Санатории-России. рф представил рейтинг некурортных регионов по популярности санаторного отдыха летом этого года.

Самарская область занимает 8 место в России по продажам путевок в санатории в высокий сезон лета 2022 года. Средняя стоимость дня в санатории летом здесь составляет 3,7 тысяч рублей в сутки, включая проживание, питание и лечение.

По данным портала Санатории-России.рф, в первую десятку регионов России, популярных для отдыха летом 2022 года не на юге страны, входят Алтайский край, Башкирия, Московская область, Татарстан, Калининградская область, Ленинградская область, Челябинская область, Самарская область, Пермский край и Свердловская область.

Дешевле всего в топ-10 летнего отдыха "неюжных" регионов - отдых в Татарстане и Самарской области. Дороже всего - в Подмосковье и Алтайском крае.

По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, высокий спрос на санаторно-курортный отдых летом, кроме нехватки номеров повышенной комфортности, выявил и то, что многие санатории оказались не готовы к большому наплыву гостей, предъявляющих высокие требования к сервису, комфорту и организации досуга в санаториях. Вот по питанию и приему оздоровительных процедур особых жалоб нет.

Рейтинг составлен на основе анализа продаж летних путевок в санатории России в 2022 году.