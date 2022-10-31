Самарская область в топ-3 в Приволжском ФО для отдыха на ноябрьские праздники

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Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по популярности отдыха на ноябрьские праздники в этом году.

С 4 по 6 ноября предстоят длительные праздничные выходные в связи с праздником День народного единства - 4 ноября.

Самарская занимает второе место по популярности санаториев в Приволжском ФО на ноябрьские праздники в 2022 году, а также десятое место по всей России. Средняя стоимость отдыха составила 6460 рублей в сутки за двух человек за проживание, питание и лечебные процедуры, что является одним из самых недорогих в Приволжье.

По данным портала Санатории-России.рф, в первую пятерку регионов Приволжья по популярности санаториев на ноябрьские праздники в этом году входят Татарстан, Самарская область, Башкортостан, Чувашия и Нижегородская область.

Для сравнения, за санаторно-курортный отдых на ноябрьские праздники в Сочи заплатят в среднем 11100 рублей за двоих в сутки, в Алтайском крае - 11380 рублей, в Башкортостане - 8220 рублей.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, даже несколько дней, проведенных в здравнице, позволят укрепить иммунитет и подготовить организм к осенне-зимнему пику простудных заболеваний.

Рейтинг составлен на основе анализа популярности отдыха в санаториях России в длительные ноябрьские выходные в этом году.