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Самарская область в топ-3 дорогих в Приволжье по доступности отдыха на Новый год

16 ноября 2021 10:45
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Самарская область в топ-3 дорогих в Приволжье по доступности отдыха на Новый год

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов самых доступных и бюджетных для отдыха и встречи Нового 2022 года.

В санаториях Самарской области встреча Нового года обойдется в 12350 рублей за три дня и две ночи с 31 декабря по 2 января проживание, питание и лечение.

По данным портала Санатории-России.рф, первую десятку регионов Приволжья по доступности новогоднего отдыха составили Саратовская область (7010 руб.), Пензенская область (7030 руб.), Мордовия (7150 руб.), Удмуртия (7300 руб.), Кировская область (7400 руб.), Оренбургская область (7550 рублей), Марий Эл (7850 руб.), Республика Татарстан (8440 руб.), Пермский край (9150 руб.) и Ульяновская область (9300 руб.).

Самыми дорогими в ПФО для встречи Нового года станут Башкортостан (14260 руб.), Чувашия (13500 руб.), Самарская область (12350 руб.) и Нижегородская область (10400 руб.), а в стране - Москва (15600 руб.), Тюменская область (14900 руб.) и Московская область (14790 руб.).

В самых популярных южных курортных направлениях в Краснодарском крае и Крыму новогодний отдых обойдется в 14,4 тысячи рублей и 13,1 тысячу рублей, соответственно. 

Рейтинг составлен по данным анализа цен на отдых в санаториях России на Новый 2022 год.

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