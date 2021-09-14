Самарская область в десятке популярности по итогам туристического кэшбека осеннего сезона

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Портал бронирования Санатории-России. рф представил рейтинг российских регионов по броням в санаториях по программе туристического кэшбека осеннего сезона.

В санатории Самарской области приобретали осенние путевки в среднем на 10 дней и потратили на проживание, питание и лечение 2845 рублей в сутки.

По данным портала Санатории-России.рф, топ-10 популярности не курортных регионов по итогам осеннего туристического кэшбека составили Башкортостан, Татарстан, Московская область, Чувашия, Ульяновская область, Кировская область, Самарская область, Удмуртия, Алтайский край и Марий Эл.

Среди курортных регионов путевки в санатории по кэшбеку чаще всего приобретали в Ставрополье, Краснодарский край и Крым, а самыми дешевыми оказались Марий Эл, Московская и Ростовская области (до 2 тысяч рублей в сутки).

Рейтинг составлен на основе анализа приобретений путей на отдых в санаториях России по программе кэшбека с 1 октября по 24 декабря 2021 года.