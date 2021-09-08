Самарская область принимает участие в Международной выставке «ОТДЫХ Leisure 2021» в Москве

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Вчера, 7 сентября, в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялось открытие Международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2021». Самарская область является участником международного форума-выставки.

Участие в выставке – это уникальная возможность продемонстрировать рекреационные возможности Самарского региона на площадке международного уровня. На выставке туроператоры Самарской области и туристические объекты размещения представляют новые travel-программы и продукты, а также инвестиционные проекты. Якорные точки программы Самаркой области – проекты, которые получили поддержку со стороны федерального центра в рамках гранта федерального агентства по туризму (Ростуризм).



В состав делегации от департамента туризма министерства культуры Самарской области вошли представители администраций городских округов Самары, Тольятти и Сызрани, туристско-информационного центра Самарской области, Жигулевского государственного природного заповедника им. И.И. Спрыгина, туристических средств размещения, глэмпингов и кемпингов, а также туроператоры региона.



По мнению экспертов и организаторов Международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2021», 2021 год может стать переломным годом для туристического бизнеса. Именно в этом году, в жесткий «ковидный» период, началась реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его успешность и, соответственно, успешность развития отрасли во всех регионах страны зависит от того, насколько конструктивно и грамотно будет выстроен диалог между всеми участниками туристической отрасли. Одной из приоритетных задач для развития туротрасли является запуск новых маршрутов, которые в перспективе могут войти в программу «Национальных туристских маршрутов», получат специальную поддержку от федеральных и региональных властей и увеличат туристические потоки по всей стране.



Развитие туристической отрасли Самаркой области – приоритетная задача для областного Правительства, которая находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. О правильности выбранной стратегии развития туристического потенциала региона свидетельствует растущий поток туристов в нашу область: с января по июль 2021 года туристский поток в Самарскую область составил 1 047 937 человек, что на 41,9% выше аналогичного периода 2020 года (738 692 чел.), и является рекордным показателем турпотока за последние десять лет.



В рамках деловой программы форума-выставки «Отдых LEISURE 2021» состоится торжественное подписание соглашения о намерениях по реализации программы Акселератора «China friendly» между министерством культуры Самарской области и Ассоциацией международного сотрудничества «Мир без границ», а также подписание соглашения о взаимодействии по реализации совместных проектов на территории Самарской области между министерством культуры Самарской области и российской сетью веломаршрутов VeloRussia.



Три активных дня работы на международной выставке позволят выстроить не только новое партнёрство между различными бизнес-структурами, но и сформировать условия для обеспечения системного туристического потока в Самарскую область, сообщает пресс-служба департамент информационной политики СО.

Фото: Департамент информационной политики СО