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Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма

17 декабря 2021 09:54
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Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма

15 и 16 декабря 2021 года в Самарской области с рабочим визитом находилась делегация Посольства Республики Уганда в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Джонсоном Агара Олвы.

Официальная дипломатическая миссия Уганды в России работает в Москве с момента установления дипломатических отношений между нашими странами в октябре 1962 года. Цель визита дипломатов – предметное знакомство с экономическим и культурным потенциалом региона и обсуждение перспективных сфер для сотрудничества.

Напомним, в ноябре этого года на расширенном заседании коллегии МИД Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия заинтересована в развитии  сотрудничества с африканскими государствами. «Россия намерена и дальше уделять большое внимание сотрудничеству с африканскими государствами, придавая ему комплексный характер, – сказал Президент. – В 2019 году в Сочи, как вы знаете, был успешно проведен саммит Россия – Африка. Сейчас прорабатывается возможность следующей такой же встречи в 2022 году».

Сегодня Африка – мировой лидер по темпам роста потребления. На континенте стремительно развивается сельское хозяйство, химическая промышленность, нефтепереработка и добывающая промышленность, энергетика и технологии мирного атома. Большинство африканских стран заинтересованы в развитии инфраструктуры, растет спрос на автомобили и спецтехнику. В каждой из этих сфер есть, что предложить Самарской области. Эффективность экономической политики региона подтверждается ведущими международными рейтинговыми агентствами и высокими результатами Самарской области в Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ, где область прошла путь с 65 до 8 места. «Такие позитивные сигналы должны стать маяком для инвесторов, которые выбирают территорию для реализации своих проектов. Мы открыты к диалогу с бизнесом, готовы оказывать инвесторам системную поддержку и создавать максимально комфортные условия для развития», – отмечал Глава региона Дмитрий Азаров. Рабочий визит Посольства Республики Уганда в России – начало перспективного, взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества.

Участников делегации приветствовала заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. «Самарская область имеет  торгово-экономические связи с более чем  130 странами мира.  Отраслевыми направлениями для обсуждения перспектив могут стать сельское хозяйство, промышленность и торговля, – подчеркнула зампред Правительства. – Мы видим, что Республика Уганда покупает на международном рынке сельскохозяйственную продукцию, автомобили и комплектующие, цветные металлы и каучук, лекарства и другую продукцию, которая в том числе производится на территории Самарской области. Мы готовы предложить активизировать торговые связи».

Руководитель департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области Вера Щербачёва поблагодарила Джонсона Агару Олву за интерес, проявленный к региону, и отметила, что есть немало направлений взаимовыгодного сотрудничества Самарской области с Угандой.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества Джонсон Агара Олва также обозначил  взаимодействие в сфере образования, в том числе подготовку специалистов для аэрокосмической отрасли. «Мы знаем, что высшее образования в России очень высокого качества и готовы детально обсуждать эту тему, чтобы наша молодежь получила возможность учиться в вузах вашего региона», – сказал Посол. Джонсон Агара Олва поделился впечатлениями от экскурсии делегации в музей «Самара Космическая» и добавил, что в Уганде есть улица, названная в честь Юрия Гагарина.

Стороны договорились проработать вопрос об организации обменов и стажировок среди студентов и профессорско-преподавательского состава, а также совместных научных программах. В рамках визита делегация провела переговоры с представителями крупнейших вузов региона.

Ещё одним направлением для сотрудничества с африканской страной может стать туризм. Наталья Катина предложила организовать ВКС с представителями туристической отрасли региона.

«Когда мы вернёмся в Москву, будем прорабатывать предложения и обязательно передадим все презентационные материалы в правительство страны», – заверил г-н Посол.

В первый день визита делегация Уганды посетила региональную торгово-промышленную палату и встретилась с предпринимателями, заинтересованными в развитии экспорта в африканскую республику, а также осмотрела производственные площадки предприятия Электрощит Самара. В четверг, 16 декабря 2021 года, гости посетили ОЭЗ «Тольятти» и провели переговоры с представителями бизнес-сообщества в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».

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