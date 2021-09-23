Самарская область демонстрирует опережающие темпы развития в гостиничной и туристической отраслях

82

По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, сектор предоставления платных услуг населению региона продолжает активно восстанавливаться: за 7 месяцев текущего года он вырос на 13,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Наибольший рост отмечен в секторе пострадавших от пандемии отраслей экономики. Объем услуг специализированных коллективных средств размещения вырос на 90%, что выше среднероссийских значений на 2,6%. Туристские услуги и услуги гостиничного бизнеса в регионе продемонстрировали рост на 80 и 70% соответственно, что также превышает средние по стране темпы восстановления отрасли (40 и 50%).

Напомним, летом текущего года по поручению Губернатора Дмитрия Азарова министерством экономического развития и инвестиций Самарской области разработан и принят закон о предоставлении в 2021 и 2022 годах ряду категорий предпринимателей льгот по налогам, уплачиваемым по упрощенной системе налогообложения (УСН). Так, ставка налога по УСН «доходы» снижена с 6 % до 2 %, по УСН «доходы минус расходы» - с 15% до 5%. В Самарской Губернской Думе закон был принят сразу в двух чтениях.

- Это уникальная региональная инициатива, которая помогает поддержать малый бизнес в самых уязвимых секторах экономики. Сегодня в предпринимательстве региона занято более 550 тысяч человек. Принятый закон существенно снижает налоговую нагрузку со сфер культуры и туризма, общественного питания, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, СМИ, гостиничного бизнеса и других отраслей, перечень которых утвержден на федеральном уровне. Сегодня опережающие темпы развития этих отраслей демонстрируют пользу и своевременность принятия этих решений, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Рост, превышающий среднероссийские значения, зафиксирован и в сфере бытовых услуг, обеспечивающих качество жизни населения. Их объемы выросли на 50% по сравнению с ростом в 30% по стране в целом. Стремительно продолжают расти и услуги, связанные с активным проведением досуга. Объемы услуг физической культуры и спорта выросли на 60%, услуг культуры – почти на 30%.