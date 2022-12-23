Самара вошла в топ-20 городов, где чаще всего бронировали отели в 2022 году

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Сервис путешествий Туту (https://www.tutu.ru/) подводит предварительные итоги года и рассказывает, где чаще всего бронировали отели, каким объектам отдавали предпочтение и сколько платили за проживание. Около 92,4% бронирований у клиентов Туту пришлось на Россию, и 7,6% — на зарубежные города. В отелях чаще всего останавливались на две-три ночи, а за ночь платили в среднем 3 505 рублей в России и 5 871 рубль — за границей.

Из российских городов больше всего бронирований делали в Санкт-Петербурге и Москве, на них приходится суммарно около 40% заказов. Останавливались в Санкт-Петербурге, как правило, на три ночи, а за ночь платили в среднем 3 899 рублей. В Москве за ночь платят в среднем 3 668 рублей, а бронируют отели и другие объекты размещения в среднем на две ночи.

Далее по популярности следует Сочи, на который пришлось около 6% заказов внутри страны. Останавливаются здесь в среднем на три ночи, а средний чек за ночь находится на уровне 3 962 рублей. Также в топ-5 по популярности вошли Казань и Нижний Новгород, где останавливаются в среднем на две ночи и платят за ночь около 4 100 рублей.

В список городов России, где чаще всего бронировали отели в этом году, вошли также Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Ярославль, Владивосток, Воронеж, Волгоград, Анапа, Самара, Псков, Иркутск, Тула и Владимир.

Те, кто путешествовал по России, отдавали предпочтения отелям — на них пришлось почти 65% бронирований. На втором месте по популярности из типов размещения — апартаменты, с долей 9,6%. Далее по востребованности следуют хостелы (8,2%), мини-отели (7,5%) и гостевые дома (6,2%).

Наиболее популярны были отели категории «три звезды», которые составили 36% в общем объёме бронирований. Такая же доля пришлась на объекты без «звёзд». В 15% случаев бронировали отели уровня «четыре звезды», в 10% случаев — категории «две звезды». На категории «пять звёзд» и «одна звезда» пришлось примерно по 1,5% бронирований.

Из заграничных направлений наиболее востребованы Беларусь и Турция, суммарно на них приходится около половины спроса. В Беларуси в среднем останавливались на две ночи и платили 3 798 рублей за ночь. В Турции средний чек за ночь составляет 5 910 рублей, а средний срок проживания —четыре ночи.

Из стран ближнего зарубежья, помимо Беларуси, популярны Казахстан, Армения, Узбекистан, Грузия и Азербайджан. Все они входят в топ-10 по количеству бронирований отелей в 2022 году через сервис Туту. Из европейских стран в топ-10 попали Финляндия и Италия, а из далёких тёплых направлений — Объединённые Арабские Эмираты.

Из стран топ-10 на самый долгий срок (в среднем на 4 ночи) бронируют отели в Турции, Армении, Грузии, ОАЭ и Азербайджане. А на самый короткий срок останавливаются в отелях Беларуси (в среднем на две ночи) и Финляндии (на одну ночь).

Те, кто путешествовали за рубеж, также всем типам размещений предпочитали отели — на них пришлось почти 90% бронирования. Далее по востребованности следовали курорты (2,9%), хостелы (2,5%), апарт-отели (1,5%) и бутик-отели (1,1%). Наиболее популярны были отели категории «три звезды» (35% спроса) и «четыре звезды» (26%).

Комментирует руководитель направления отелей (https://hotel.tutu.ru/) сервиса путешествий Туту Роман Медведев: «Ключевой тренд этого года — снижение доверия к онлайн тревел-сервисам в сегменте бронирования жилья. Лучше всего это заметно по росту доли прямых продаж. Если в январе 2022 года доля бронирований напрямую в отелях была на уровне 25%, то на текущий момент, по разным оценкам, она превысила 50% и продолжает расти. Для компенсации этого тренда и работы в условиях снижения доверия мы много сил вкладываем в сервисы, которые не только гарантируют заселение в отель, но и показывают объект будущего размещения как есть — через фото и видеоотзывы гостей. Мы верим в то, что уровень доверия восстановится и доля продаж в онлайн-сервисах начнёт расти. Бронировать отель там же, где вы покупаете авиа или ж/д билеты, гораздо удобнее и выгоднее, чем по отдельности.

К сожалению, при поездках действительно иногда бывают ситуации, когда что-то идёт не так, как должно — отель не видит брони, или случается овербукинг, или гостю предлагают номер не той категории, что он бронировал. Такое случается крайне редко, но всё же бывает. Клиенты Туту в таких ситуациях могут воспользоваться Гарантией заселения. Мы приложим все усилия, чтобы разрешить ситуацию: договоримся, чтобы заселили в номер нужной категории, найдём бронь или, если нужно, оперативно подберём другой вариант и переселим туда путешественника. Разумеется, расходы на трансфер также возьмём на себя. Причём по Гарантии заселения мы готовы оплатить гостю отель, который стоит до двух раз дороже. Сейчас по такой схеме мы работаем с более чем шестью тысячами объектов по всей России и будем увеличивать их количество».