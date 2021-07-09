Самара - в десятке популярных направлений для мужчин в июле

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Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где отдыхают мужчины в июле без женщин.

Самые популярные курорты для отдыха в чисто мужской компании – Симеиз в Крыму, Ольгинка и Сукко в Краснодарском крае. Также мужчины выбираются вдвоём или компанией в Алтайские горы в селе Артыбаш, забираются на песчаные дюны в Калининграде, греются в термальных источниках Тюмени. Рыбачат на Волге в Самаре.

По статистике TVIL.RU, мужчины бронируют жильё в июле от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 5 тысяч рублей в сутки. Дешевле мужчинам отдохнуть в Самаре, дороже – в Ольгинке. Чаще всего мужчины бронируют отели гостевые дома – 87%, реже – квартиры (9%) и коттеджи (3%).

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха семьями с детьми на июль 2021 года.