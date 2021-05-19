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Самара - в десятке популярных городов для отдыха летом на реках и озёрах

19 мая 2021 09:26
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Самара - в десятке популярных городов для отдыха летом на реках и озёрах

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города России пользуются популярностью у туристов для отдыха на реках и озёрах этим летом.
Около 40% туристов планируют провести летние отпуска на берегах пресноводных водоёмов. Самыми популярными на это лето стали: реки Волга, Обь, Енисей и Кама, а также озёра Онежское, Ладожское, Байкал и Выгозеро.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых на реках и озёрах на лето 2021 года от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, дороже – в Нижнем Новгороде.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами летом 2021 года.
Десять популярных городов для отдыха летом на реках и озёрах:

  • Казань - 2 377 ₽ / 4 ночи 
  • Петрозаводск - 4 930 ₽ / 5 ночей
  • Волгоград - 1 715 ₽ / 2 ночи
  • Новосибирск - 2 237 ₽ / 7 ночей
  • Байкальск - 3 177 ₽ / 10 ночей
  • Красноярск - 2 543 ₽ / 3,5 ночи
  • Самара - 2 256 ₽ / 4 ночи
  • Саратов - 1 633 ₽ / 1,5 ночи
  • Нижний Новгород - 6 500 ₽ / 1 ночь
  • Приозерск - 5 783 ₽ / 7 ночей
Теги: внутренний туризм отдых в России

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