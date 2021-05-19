Самара - в десятке популярных городов для отдыха летом на реках и озёрах

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Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города России пользуются популярностью у туристов для отдыха на реках и озёрах этим летом.

Около 40% туристов планируют провести летние отпуска на берегах пресноводных водоёмов. Самыми популярными на это лето стали: реки Волга, Обь, Енисей и Кама, а также озёра Онежское, Ладожское, Байкал и Выгозеро.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых на реках и озёрах на лето 2021 года от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 6,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Волгограде, дороже – в Нижнем Новгороде.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами летом 2021 года.

Десять популярных городов для отдыха летом на реках и озёрах: