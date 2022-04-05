Ростуризм рассчитывает к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию.

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Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова после беседы с турецким министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем.

По словам Догузовой, стороны договорились создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам, постепенно восстановить авиасообщение между двумя странами.

В марте все туроператоры приостановили чартерные программы в Турцию из-за опасности ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах. Это стало следствием санкций Евросоюза и США против российской авиаотрасли, введенных после 24 февраля, передает Радио Маяк.