Ростуризм: продажа туров с кешбэком завершится в ночь на 9 апреля

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Продажи туров по России с кешбэком в рамках текущего этапа завершатся досрочно - в ночь с 8 на 9 апреля - в связи с повышенным спросом. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову, передает ТАСС.

"Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета. Также эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях. Эти дополнительные средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось - в ночь с 8 на 9 апреля", - сказала Догузова.

У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще неделя, чтобы это сделать, отметила руководитель Ростуризма. Она также подчеркнула, что продажа туров с кешбэком на осенне-зимний период состоится. Подробности и даты будут объявлены дополнительно.

Новый этап программы кешбэка за туры по России начался 15 марта. Отправиться в поездку можно до 1 июля. Согласно условиям программы, в ней доступны поездки и проживание в гостинице длительностью от двух ночей. Турпродукт должен быть оплачен картой «Мир», в течение пяти дней на нее вернется 20% от стоимости поездки, максимум 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено. Отправиться в круиз по программе можно с начала навигации и до 1 июля.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС