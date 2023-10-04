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Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде до 60 дней

4 октября 2023 13:03
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Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде до 60 дней

Начиная с 30 сентября россияне смогут увеличить период безвизового пребывания в Таиланде до 60 дней. Об этом в среду, 4 октября, сообщило в своем Telegram-канале Генконсульство России в Пхукете, ссылаясь на приказ начальника иммиграционной службы Таиланда.

«С указанной даты (30 сентября 2023 года) граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее была возможность продлить безвизовое пребывание только на семь дней, пишут "Известия".

Отмечается, что для продления срока нахождения на территории Таиланда гражданам РФ необходимо предоставить паспорт и написать заявление в иммиграционную службу.

Эта услуга платная, ее стоимость составляет 1900 батов (около 5100 тыс. рублей).

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