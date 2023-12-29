Россиянам предложат отдохнуть на винодельнях

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Разрешить виноделам строить на своих угодьях инфраструктуру, которая будет привлекать любителей путешествий и вина — отзыв на такой законопроект, разработанный группой сенаторов, готовят в Правительстве. В Минсельхозе уже отправили в кабмин проект заключения, поддержав идею развивать винный туризм, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе ведомства. Сенаторы рассчитывают, что инициативу рассмотрят в весеннюю сессию.



Сейчас сельхозземли можно использовать строго по назначению — растить урожай, разводить скот. Строиться там нельзя. Единственное исключение — фермер может возвести для себя и своей семьи дом не выше трех этажей. А законопроект сенаторов позволяет развернуться и винодельческим хозяйствам. Судя по документу, они смогут строить винодельни и туристическую инфраструктуру на землях, которые включены в реестр виноградопригодных и относятся к сельхозугодьям.

Винодельни на плантациях нужны, чтобы не приходилось везти сырье на переработку за тридевять земель, — от этого напрямую зависит качество вина, пояснил «Парламентской газете» один из авторов законопроекта, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко. «Это единственное направление в сельском хозяйстве, где плечо от сбора урожая до производства имеет такое большое значение. Неважно, например, как далеко приходится отвозить яблоки или пшеницу, а виноград нужно обрабатывать сразу, если мы хотим получать вина, конкурирующие с зарубежными аналогами», — сказал сенатор. На винодельни могли бы приглашать и туристов, которым интересен сам процесс изготовления напитка.

А чтобы туристы задержались и затарились отечественным продуктом, можно было бы разместить на виноградниках дегустационные залы, кафе, рестораны и магазины. «В Италии или Германии прямо на винодельнях продают от 20 до 40 процентов объемов вина. Нужно развивать это направление. Это было бы отличной поддержкой для небольших хозяйств, фермеров, которым тяжело пробиться на полки магазинов», — сказал Кондратенко. Гостиницы тоже нужны, но возможность строить их на землях, пригодных для виноградарства, пока обсуждают, добавил сенатор.

В то же время, добавил он, нужны четкие правила и ограничения, потому что желание бизнеса застроить ценные земли на юге, особенно рядом с морем, очень велико.

Поэтому законопроект ограничивает общую площадь застройки полутора гектарами. На туристические объекты должно приходиться не больше пятисот квадратных метров. К тому же они должны быть не выше двух этажей. А минимальную площадь виноградников, при наличии которых можно что-то строить, должны определить регионы. Это право оставили им, так как у каждого субъекта свои особенности — нельзя, например, сравнивать площади виноградников в Краснодарском крае и Севастополе, пояснил Кондратенко.



Законопроект внесли в Госдуму этим летом, но пока не рассмотрели в первом чтении. Сейчас в парламенте ждут заключения Правительства, сообщил на совещании в Совете Федерации 26 декабря председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Он пояснил, что до внесения в Госдуму кабмин прислал отзыв на законопроект с замечаниями, но их уже учли.

Сенатор считает, что нужно принять законопроект в весеннюю сессию. По его словам, размещать винодельни и объекты агротуризма на виноградниках - обычная практика в ведущих винодельческих странах. Это помогает повышать качество вина, продвигать его на внутреннем и внешнем рынках. Пока же виноделы жалуются, что хотя виноградники сегодня привлекают большое количество туристов, возможности принять их у себя ограничены, и в итоге гостиничный бизнес фактически паразитирует на труде аграриев.

Минсельхоз уже подготовил проект отзыва вместе с другими заинтересованными ведомствами и отправил его в Правительство, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе министерства. Там поддержали развитие винного туризма. «С помощью него наши потребители смогут получить информацию о разнообразии и свойствах российских вин, об уникальных винодельнях, культурных традициях и истории развития виноградарства и виноделия в нашей стране», — говорится в ответе на запрос нашего издания.

В пресс-службе также добавили, что с 2022 года министерство выделяет гранты на развитие агротуризма. А к нему можно отнести и винный туризм.

По словам Алексея Кондратенко, после получения официального отзыва парламентарии готовы доработать инициативу, в том числе предусмотрев дополнительные ограничения, чтобы не допустить злоупотреблений.