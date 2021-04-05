Россиян пустят в Европу не раньше осени

124

Российские туристы попадут в Европу и страны Юго-Восточной Азии не раньше осени, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По её словам, в Европу летом россияне вряд ли поедут. Всё зависит от ситуации, но пока она там далека от нормализации в смусле пандемии и периодических локдаунов.

"Оптимистичный прогноз по открытию – осень, пессимистичный – начало 2022 года", – рассказала Ломидзе в интервью "Известиям". По ее словам, частично открытие Европы для туристов связано с вакцинацией. При этом Израиль почти полностью провакцинировался, но пока закрыт для путешественников.

Ломидзе также отметила, что туристы ждут открытия стран Юго-Восточной Азии. По прогнозам главы АТОР, для полноценного отдыха они будут открыты для россиян только осенью или зимой.