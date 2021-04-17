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Россиян из Турции могут начать вывозить за 10 тысяч рублей

17 апреля 2021 11:29
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Россиян из Турции могут начать вывозить за 10 тысяч рублей

Застрявших в Турции российских туристов могут вывозить отечественные авиаперевозчики по фиксированной цене в размере 10-12 тысяч рублей за билет. С таким предложением выступил глава оперативного штаба в Общественном совете при Ростуризме Дмитрий Давыденко, пишут "Известия". По его мнению, туристам следует предоставить возможность покупать билеты через сайт госуслуг.

Давыденко уточнил, что предложит такой вариант на заседании штаба в начале следующей недели. При этом на время отсутствия вывозных рейсов автор инициативы предлагает туристам возвращаться через третьи страны, с которыми у России открыто авиасообщение – Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за осложнения ситуации с коронавирусом. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок.

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