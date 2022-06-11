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Россия выходит из Всемирной туристской организации

11 июня 2022 10:08
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Россия выходит из Всемирной туристской организации

Правительство России объявило о выходе страны из Всемирной туристской организации. Генассамблея UNWTO еще в конце апреля приняла решение о приостановке членства РФ. По оценкам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», выход из состава организации по сути ничего не меняет, ведь там решаются в первую очередь имиджевые задачи.

По оценкам экспертов в сфере туризма, выход России из UNWTO ничего принципиально не изменит. «Эта организация казалась ценной для российских чиновников и бизнеса прежде всего как площадка продвижения регионов, локаций, проектов. То есть, на нее возлагались надежды получить новые связи, привлечь инвестиции.

Проще говоря, членство в этой организации по большому счету — имиджевый шаг. Поэтому выход России из UNWTO, скорее всего, сейчас заметят в первую очередь мировые СМИ, но реальных последствий этого для туристического рынка нашей страны не будет никаких.

 

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