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Россия возобновляет сегодня авиасообщение с 9 странами

9 ноября 2021 09:19
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Россия возобновляет сегодня авиасообщение с 9 странами

Россия формально возобновляет сегодня авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией и Швецией. Такое решение в октябре принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Рейсы в эти страны были приостановлены в прошлом году на фоне пандемии.

При этом въезд туристов на данный момент закрыт в Иран, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Самыми привлекательными для путешественников выглядят Таиланд, Тунис, Багамы и Словения.

Попасть в Таиланд и Словению смогут россияне, привитые "Спутником V". Так, уже с 1 сентября они могут прибывать на Пхукет без изоляции, но с обязательным нахождением в пределах острова на протяжении семи ночей.

С 1 ноября россияне могут на таких же условиях посещать Бангкок и Паттайю. Также при въезде в страну необходимо предоставить ПЦР-тест.

Добавим, что на данный момент Россия возобновила авиасообщение с 62 странами, передает Радио Маяк.

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