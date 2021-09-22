Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами с 5 октября

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Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами", – говорится в сообщении оперштаба.

Речь идет о Джибути по маршруту Москва - Джибути с частотой 2 рейса в неделю; Новой Зеландии по маршруту Москва - Веллингтон с частотой 2 рейса в неделю; Перу по маршруту Москва - Лима с частотой 2 рейса в неделю; ЮАР по маршруту Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте; Дании по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген с частотой 2 рейса в неделю.

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