Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами

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С 1 декабря Россия снимает ограничения на авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, с декабря снимаются ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар, будут увеличены рейсы в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам. С 12 декабря также возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией.

Рейсы будут выполняться:

по маршруту Москва—Буэнос-Айрес (Аргентина) — два рейса в неделю;

Москва—Рио-де-Жанейро (Бразилия) — дважды в неделю;

Москва—Дакка (Бангладеш) — дважды в неделю;

Москва—Улан-Батор (Монголия) — три раза в неделю;

Улан-Удэ—Улан-Батор — один рейс в неделю;

Иркутск—Улан-Батор — один рейс в неделю;

Красноярск— Улан-Батор — один рейс в неделю;

Москва—Сан-Хосе (Коста-Рика) — дважды в неделю.

Напомним, с 9 ноября Россия возобновила чартеры на курорты Египта. После этого стоимость туров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх снизилась почти на 50%. По данным Ассоциации туроператоров России, Египет в настоящее время занимает первое место среди зарубежных направлений по объему продаж на ближайшие даты и декабрь. За ним идут Турция, Доминикана, Куба и ОАЭ, пишет Коммерсантъ.