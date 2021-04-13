Россия приостановила авиасообщение с Турцией

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Оперативный штаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге. Кроме того, по ее словам, Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Голикова отметила, что сохранение здоровья россиян является приоритетом, оперштаб постоянно мониторит ситуацию в других странах.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России стабильна, но темпы снижения заболеваемости замедлились. По ее словам, большинство заболевших граждан, возвращающихся в Россию из-за границы, приезжают из Турции. глава Роспотребнадзора напомнила, что из 30 стран, с которыми у РФ открыто авиасообщение, в 21 нестабильная ситуация по коронавирусу, передает Радио Маяк.