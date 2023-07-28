Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызранском районе в ДТП пострадал ребенок
В Сызранском районе в ДТП пострадал ребенок
Прогноз погоды в Самаре на 29-30 июля: аналитика Яндекс Погоды
Прогноз погоды в Самаре на 29-30 июля: аналитика Яндекс Погоды
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре
В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки
В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки
К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж
К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж
В Самаре пройдут соревнования по вольной борьбе
В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном
В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.02
-0.03
EUR 100.22
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россия планирует запустить групповые безвизовые поездки в Иран и Китай с 1 августа

28 июля 2023 10:33
118
Россия планирует запустить групповые безвизовые поездки в Иран и Китай с 1 августа

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, с 1 августа планируется запустить первые групповые безвизовые поездки в Иран и Китай.

На совещании по развитию туризма и гостеприимства с премьер-министром Михаилом Мишустиным, Решетников сообщил о продвижении в нескольких направлениях. Первое направление заключается в упрощении визового режима, включая введение электронных виз с 1 августа, что сделает путешествия по России более доступными.

Кроме того, Минэкономразвития активно работает над расширением авиасообщения с другими странами. На данный момент в Россию можно прилететь прямыми рейсами из более чем 30 стран, и это число постоянно увеличивается. Расширение географии авиасообщения стало одним из приоритетов внешнеэкономической деятельности страны, пишет МК.

Третьим важным направлением работы Минэкономразвития является обеспечение возможности безналичных платежей для иностранных туристов в России. Это позволит облегчить процесс оплаты услуг и сделает пребывание иностранных гостей в стране более комфортабельным.

Относительно безвизовых путешествий, групповые туроператоры смогут организовывать поездки в Иран и Китай в рамках межправительственных соглашений между Россией и соответствующими странами. Поездки будут возможны на 15 дней для групп от 5 до 50 человек, что позволит туристам изучить культуру и достопримечательности этих интересных направлений.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе.
27 июля 2023  20:59
Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары
458
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
2120
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
433
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
27 июля 2023  13:33
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
320
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
27 июля 2023  12:16
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
487
Весь список