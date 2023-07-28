Россия планирует запустить групповые безвизовые поездки в Иран и Китай с 1 августа

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По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, с 1 августа планируется запустить первые групповые безвизовые поездки в Иран и Китай.

На совещании по развитию туризма и гостеприимства с премьер-министром Михаилом Мишустиным, Решетников сообщил о продвижении в нескольких направлениях. Первое направление заключается в упрощении визового режима, включая введение электронных виз с 1 августа, что сделает путешествия по России более доступными.

Кроме того, Минэкономразвития активно работает над расширением авиасообщения с другими странами. На данный момент в Россию можно прилететь прямыми рейсами из более чем 30 стран, и это число постоянно увеличивается. Расширение географии авиасообщения стало одним из приоритетов внешнеэкономической деятельности страны, пишет МК.

Третьим важным направлением работы Минэкономразвития является обеспечение возможности безналичных платежей для иностранных туристов в России. Это позволит облегчить процесс оплаты услуг и сделает пребывание иностранных гостей в стране более комфортабельным.

Относительно безвизовых путешествий, групповые туроператоры смогут организовывать поездки в Иран и Китай в рамках межправительственных соглашений между Россией и соответствующими странами. Поездки будут возможны на 15 дней для групп от 5 до 50 человек, что позволит туристам изучить культуру и достопримечательности этих интересных направлений.