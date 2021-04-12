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Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня

12 апреля 2021 21:01
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Анна Попова уточнила, что россияне привозят из поездок в Турцию самые разные штаммы коронавирусной инфекции.

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня. Об этом 12 апреля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передают "Известия".

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля по 1 июня сего года», — сказала она.

Вице-премьер уточнила, что исключение составят рейсы, организованные для возвращения российских граждан на территорию РФ и направлений для участия концерна «Титан-2» в строительстве атомной электростанции Аккую. Кроме того, на взаимной основе будут осуществляться по два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что россияне привозят из поездок в Турцию самые разные штаммы коронавирусной инфекции.

По ее словам, с начала года 80% заболевших COVID-19 приехали из республики.

«Мы очень плотно контролируем ситуацию на границе, и по данным санитарно-карантинного контроля, с момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 миллиона лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25 040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса, это составляет около 1% человек с положительными тестами, и это достаточно высокие цифры. И хочу сказать, что из этого общего количества инфицированных, почти 80% — это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики», — добавила Попова.

С середины марта в Турции зафиксирован быстрый подъем заболеваемости COVID-19.

11 апреля турецкое управление гражданской авиации уточняло, что страна не устанавливала дополнительных требований по ПЦР-тестам на COVID-19 при ее посещении для туристов.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 12 апреля, в Турции выявлено 3 849 011 случаев заболевания COVID-19, из них 33 939 с летальным исходом. С начала пандемии от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 3 331 411 человек.

 

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

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