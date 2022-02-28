российских туристов из Европы будут вывозить через Турцию, Египет и ОАЭ

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Российских туристов, которые находятся в европейских странах, закрывших воздушное пространство для самолетов России, планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Такие маршруты в беседе с РИА Новости раскрыл вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Как рассказал Горин, сейчас туроператоры сейчас с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 — из португальской Мадейры. Кроме того, российские туристы находятся в Великобритании, Словении и Австрии. «Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны», — сказал он.