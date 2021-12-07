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Российские туроператоры не фиксируют снижения продаж путёвок в Египет из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России.

Там отметили, что вопросы от туристов есть, но снижения объемов продаж не происходит. Участники рынка отмечают, что спад наблюдался в ноябре – после окончания нерабочих дней, но этот тренд носил сезонный характер.

Накануне новогодних праздников наблюдается активность россиян, которые планируют отдых на каникулах. На некоторые даты и отели билеты распроданы на 100%.