Российские туристы пока не могут оформить и пользоваться картой TROY в Турции

Я нашел ошибку
Главные новости:
16 октября состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Сочи».
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
На просторах интернета жители Отрадного весь год высказывали свои предложения – как преобразить любимое место отдыха.
Власти Отрадного учли пожелания пользователей соцсетей при благоустройстве сквера «Победы»  
Три награды получили артисты театра за спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» по рассказу Фёдора Достоевского.
Театр «Самарская площадь» с триумфом вернулся с Всероссийского фестиваля «Русская комедия»
Первыми продуктами, которые компания вывела на рынок, были скоринг и верификация, а также решения на базе геоаналитики.
Оператор билайн расширил компетенции в области создания решений на основе ИИ
В Самаре директор не платил работникам зарплату
В Самаре директор не платил работникам зарплату
Производство сельскохозяйственной продукции Самарской области растет благодаря мерам господдержки
Производство сельскохозяйственной продукции Самарской области растет благодаря мерам господдержки
Новый резидент ТОР «Чапаевск» создаст 129 рабочих мест
Новый резидент ТОР «Чапаевск» создаст 129 рабочих мест
Каждый пятый самарец не покупает продукты, если срок их годности наполовину истек
Каждый пятый самарец не покупает продукты, если срок их годности наполовину истек
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.49
-0.27
EUR 62.59
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Российские туристы пока не могут оформить и пользоваться картой TROY в Турции

14 октября 2022 11:37
141
Российские туристы пока не могут оформить и пользоваться картой TROY в Турции

Российские туристы пока не могут оформить и пользоваться TROY — одну из альтернатив российским картам «Мир», которую предлагает Турция. Реальную ситуацию с турецким пластиком раскрыла руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

По ее словам, TROY могут получить только те, кто длительно проживает в стране. «Действительно, данная платежная система в числе других вариантов рассматривается как альтернативный способ для оплаты покупок нашими туристами в Турции, — написала главы ведомства. — Однако оформить карту TROY на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции».

В текущих условиях Догузова рекомендовала россиянам оплачивать товары и услуги в Турции наличными. Она добавила, что обменять российские рубли на турецкие лиры можно по прибытии в Турцию в пунктах обмена в аэропорту или в городе.

При этом отмечается, что Анкара и Москва начали обсуждать возможность использования турецкой платежной системы TROY на замену «Миру».

Ранее сообщалось, что отдыхающие в Турции россияне начали испытывать трудности с оплатой после отказа турецких банков от использования системы «Мир». Эксперт по туризму и экономике Метин Эрдем считает, что решить возникшую проблему можно, упростив россиянам открытие счетов в турецких банках и использование денежных карт, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре состоялся запуск рабочего движения по новому путепроводу на Ново-Садовой
14 октября 2022  12:56
В Самаре запустили движение по новому путепроводу на Ново-Садовой
645
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
14 октября 2022  10:54
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
347
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
605
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
3480
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
833
Весь список