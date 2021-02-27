Российские туристы не смогут прилетать на Кипр с 1 марта

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Туристы из России не смогут прилетать в Республику Кипр с 1 марта, несмотря на формальное открытие в этот день аэропортов острова для международного туризма, передает ТАСС. Об этом свидетельствует новый реестр деления стран на группы в зависимости от складывающейся в них эпидемической обстановки, который опубликовало в субботу кипрское министерство здравоохранения: в этом списке РФ официально занесена в "серую" группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан.

Согласно этому списку, в числе стран "серой" категории оказались Великобритания, Израиль, Россия, ОАЭ, Украина, Иордания, Ливан, Египет, Беларусь и Руанда. Статус стран "серой" группы будет пересматриваться еженедельно.

В заявлении Минздрава отмечается, что для стран "серой" категории, откуда можно прибыть только по специальному разрешению, въезд в Республику Кипр разрешен только следующим пассажирам: гражданам Кипра и членам их семей (их супругам-иностранцам и их несовершеннолетним детям), гражданам стран Европейского союза, гражданам стран Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии; лицам, обладающим легальным правом проживания на Кипре; лицам, имеющим право на въезд в Республику Кипр согласно Венской конвенции, то есть дипломатам и сотрудникам международных миссий; а также гражданам третьих стран, имеющие право на въезд на территорию Кипра после специального разрешения со стороны властей этого островного государства.

Кроме этого, гражданам стран "серой" группы", обладающим правом прибытия на Кипр, нужно будет иметь при себе сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сданном не ранее чем за 72 часа до вылета. По прибытии на остров им придется провести 14 дней в самоизоляции. Этот срок может быть сокращен до 10, если они сдадут за свой счет новый тест на коронавирус и он покажет отрицательный результат.

В действующем до 28 февраля реестре кипрского Минздрава, где страны делятся еще на "буквенные", а не на вводимые с 1 марта новые "цветовые" зоны, РФ занесена в группу С (буква латинская), откуда также разрешено приезжать только отдельным категориям граждан. О том, что Россия, скорее всего, попадет с 1 марта в "серую" группу, корреспондента ТАСС еще 19 февраля предупредили в посольстве РФ со ссылкой на предварительную информацию о предстоящем делении стран на "цветовые" зоны с 1 марта, полученную в министерстве транспорта, коммуникаций и общественных работ.

Другие страны

В "зеленую" категорию стран, туристам из которых не требуется сертификата об отрицательном результате анализа на коронавирус, но которые по прибытии на Кипр все равно пройдут диагностический тест за счет принимающей стороны, вошли Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур и Саудовская Аравия. В заявлении Минздрава сказано, что, спустя месяц, с 1 апреля, любые ограничения на приезд на Кипр граждан этих стран будут сняты.

В "оранжевую" группу государств попали Дания, Финляндия, Норвегия, Китай, включая Гонконг и Макао, Южная Корея и Таиланд. От прибывших из указанных стран потребуется сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сданный не ранее чем за 72 часа до вылета. Однако граждане Кипра, члены их семей, дипломаты и другие имеющие легальное право проживания на острове лица смогут в качестве альтернативы сдать этот тест за свой счет уже по прибытии на Кипр. При этом до получения результата диагностического исследования им придется оставаться в самоизоляции.

В "красную" группу включены Австрия, Бельгия, Болгария, Франция, Ирландия, Хорватия, Люксембург, Румыния, Испания, Италия, Мальта, Нидерланды, Венгрия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Германия, Греция, Андорра, Монако, Ватикан, Сан-Марино, Швейцария, Лихтенштейн. Те, кто прибудет из этих стран, обязаны будут проходить за свой счет два теста на коронавирус: один - в своей стране, не позднее чем за трое суток до вылета, а другой - по прибытии на остров, оставаясь в самоизоляции до получения результата.

Фото: pixabay