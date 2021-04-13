Российские туристы на майские праздники вместо Турции могут отдохнуть в Крыму

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Российские туристы на майские праздники вместо турецких курортов могут отдохнуть в Крыму. Об этом заявил РИА Новости глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, Крым готовит на праздники увлекательные программы. Черняк отметил, что бронирование отдыха в Крыму уже превышает допандемические показатели. Места в четырёх- и пятизвездочных отелях практически все выкуплены. Первым традиционно заполняются южнобережные курорты, затем Евпатория, Феодосия и так далее.

Напомню – из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в Турции осложняется очень быстро. Больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию именно из этой страны.