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Российские автотуристы в августе массово отправились на отдых в Крым. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по автотуризму Дмитрий Манин.

Манин раскрыл, что 15 августа был зафиксирован абсолютный рекорд автомобильного потока по Крымскому мосту — в обе стороны проехало 38 297 машин. Предыдущее максимальное количество автомобилей проезжало 16 августа 2020 года (37 374 транспортных средств).

«В результате, несмотря на снижение общего турпотока, в августе за счет самостоятельных путешественников, которые приезжают на личных автомобилях, количество туристов в Крыму выровнялось и может приблизиться к показателям рекордного 2021 года», — оценил резкий прирост путешественников эксперт.