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Пятый этап туристического кешбэка стартовал в России. Россияне могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку до 30 апреля, а в речной круиз – с момента начала навигации до 1 июня.

Условия программы до сих пор не менялись: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата – 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по 5 миллиардов рублей.

Туроператоры отмечают, что в любом сезоне среди лидеров спроса Сочи, прибрежные курорты, а также Красная Поляна. Вместе с тем, не исключается, что позже в рейтинг попадут экскурсионные туры в Москву, Петербург и другие российские города, передает Радио Маяк.