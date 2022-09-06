Путин: путешествия должны быть доступны для россиян с разным уровнем дохода

87

Путешествия должны быть доступны для россиян с разным уровнем дохода. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с Госсоветом 6 сентября, пишут "Известия".

«Тема нашего сегодняшнего заседания — развитие национальной туристической индустрии в современных условиях. <...> Мы должны сделать всё необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», — отметил он.

Путин подчеркнул, что в туристической сфере, как и в других, необходимо руководствоваться прежде всего интересами граждан.

Кроме того, глава государства заявил о важности создания в России на федеральном уровне всесезонных курортов на побережье Черного, Балтийского, Каспийского, Азовского морей, а также в Приморье, на которых смогут ежегодно отдыхать до 10 млн туристов.

Фото: ru.freepik.com