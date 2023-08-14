Путин поручил кабмину дать регионам РФ право вводить курортный сбор

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Президент России Владимир Путин дал поручение законодательно разработать право регионов РФ вводить курортный сбор, основываясь на экспериментальном опыте ряда субъектов страны. Срок исполнения — 15 декабря. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов РФ на введение курортного сбора", — утверждается в тексте.

По оценке Путина, курортный сбор был внедрён и оправдал себя в таких регионах, как Крым, Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края, а также в Санкт-Петербурге и на территории "Сириуса". Пошлина взималась с целью дальнейшего развития туристической инфраструктуры. Её размер не превышает 100 рублей, пишет Лайф.